المنيا يبدأ أولى تدريباته على استاد الجامعة مكتمل الصفوف

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا الرياضي، تحت قيادة المدير الفني سمير كمونه، اليوم السبت، أولى تدريباته على استاد جامعة المنيا، استعدادا للموسم الجديد بالممتاز "ب"، عقب فترة التدريبات التي قضاها الفريق الأسبوع الماضي ، بملعب النادي الرئيسي.

وشهد مران اليوم ، تكثيفا للأحمال تحت قيادة الدكتور محمد دكروري ،

مدرب الأحمال البدنية، وأعقبه عدة تدريبات مهارية بالكرة بين اللاعبين، كما شهد المران اكتمال جميع صفوف اللاعبين، بالإضافة إلى ضم 10 لاعبين من قطاع الناشئين لاختيار أفضل العناصر منهم واستمرارها مع الفريق الأول .

شارك كل من اللاعبين ، محمد

توفيق، محمد محسن، محمد آدم ، شادي حسن، أحمد محمد ( حارس مرمى )، جميعهم مواليد 97 ، كريم سامح مواليد 98 ، حسين محمد ، محمد عبد الرحيم مواليد 99 ، اسلام بولا مواليد 2000 ، ومروان حمدي 2001 .

وأكد المدير الفني جاهزية جميع اللاعبين، لخوض فترة الاعداد بمنتهى القوة والجدية، وحرص الجميع على بذل قصارى جهدهم لتقديم موسم قوي يحقق أمنيات الجماهير.

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