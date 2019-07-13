وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للمباريات المتبقية بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للمباريات المتبقيةمن الموسم الجاري. وكان الفريق قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات ودية أشاد الجهاز الفني بالاستفادة الفنية منهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.