الأهلي يدعم فريق اليد بأحمد إسماعيل المحترف في دوري الجامعات الأمريكي

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي تعاقد النادي مع لاعب كرة السلة احمد إسماعيل المحترف في جامعة iupui الأمريكية بدوري الجامعات الأمريكي وذلك لتدعيم الفريقالأول لكرة السلة رجال بالنادي .
وقال رؤوف عبد القادر إن التعاقد مع اللاعب جاء لمدة موسمين، في إطار خطة
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