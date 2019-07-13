أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي تعاقد النادي مع لاعب كرة السلة احمد إسماعيل المحترف في جامعة iupui الأمريكية بدوري الجامعات الأمريكي وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي . الأول لكرة السلة رجال بالنادي . وقال رؤوف عبد القادر إن التعاقد مع اللاعب جاء لمدة موسمين، في إطار خطة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم جميع الفرق الرياضية المختلفة استعدادا للموسم القادم ، ومن أجل السعي لتحقيق البطولات على كافة الأصعدة، بما يتلاءم مع طموحات وأحلام جماهير النادي على كافة المستويات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يدعم فريق اليد بأحمد إسماعيل المحترف في دوري الجامعات الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.