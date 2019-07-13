غدا.. انطلاق اختبارات الناشئين في الأهلي للموسم الجديد

تنطلق غداً الأحد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، للموسم الكروي الجديد ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، على ملاعب النادي بمدينة نصر. وتبدأ الاختبارات فى الثامنة والنصف صباحاً، علماً بأنه قد تم تحديد الأيام الخاصة بكل مرحلة سنية على النحو التالي: مرحلة سنية على النحو التالي: أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجاري مواليد 2006-2007 على ان تكون ايام الاربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري مواليد 2008-2009-2010 . وايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2003-2004-2005 على ان يكون يوما الاربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002. وتتم عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.

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