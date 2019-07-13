محمد صبحي يفاضل بين خمسة عروض بالدوري أقربها زعيم الثغر

تلقى الحارس محمد صبحي حارس نادي الداخلية خمسة عروض رسمية من أندية بالدورى المحلى استعدادا للموسم المقبل بعد المستوى المميز الذي ظهر به الموسم الماضي رغم هبوط فريقه. رغم هبوط فريقه. وإن كان أقرب تلك العروض للانتقال لصفوفه نادي الاتحاد الاسكندري حيث عرض مجلس إدارة زعيم الثغر الموضوع علي الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف الذي لم يبت في الموضوع حتي الآن. ويفاضل صبحي بين عروض محلية كتيرة من الدوري بجوار الاتحاد الاسكندري من طنطا و أسوان وإنبي و حرس الحدود.

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