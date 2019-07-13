جيانا فاروق تحرز ذهبية بطولة إفريقيا للكاراتيه

اعتلت البطلة العالمية جيانا فاروق عرش الكاراتيه الإفريقي، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في بطوله أفريقية للكاراتيه والمقامة حاليا في بتسوانا. بتسوانا. وحصدت جيانا الميدالية الذهبية بعد أداء رائع وفوز مستحق علي أبطال جنوب أفريقيا وتونس والجزائر لتقترب جيانا من دوره الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020. وتعد بطولة أفريقيا إحدى المحطات الهامة علي طريق التأهيل لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020.

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