اخبار الرياضه

وزير الرياضة يهنئ أحمد أسامة وسيف عيسى بفضية الخماسى والتايكوندو فى بطولات العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة لكل من  أحمد أسامة الجندي وذلك لحصوله اليوم الجمعة على  الميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة العالم تحت ٢١ سنة والمقامة ببولندا وذلك فى انجاز جديد وغير مسبوق للاعب المنتخب المصرى فى الخماسي الحديث
كما هنأ وزير الشباب والرياضة  البطل الأوليمبى سيف عيسى والذى أحرز فضية وزن ٨٠ كجم ضمن منافسات فى دورة الألعاب العالمية للجامعات بنابولى فى التايكوندو 
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى انه يتابع مشاركات

الأبطال المصريين المشاركين خلال الفترة الحالية فى مختلف البطولات العالمية والقارية وخاصة المؤهلة منها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 
مشيرا ان النتائج والميداليات التى يحرزها اللاعبون المصرين فى مختلف المحافل الدولية حاليا تعد مؤشرا جيدا لقدرة البعثة المصرية التى ستشارك فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 لتحقيق نتائج مشرفة وغير مسبوقة بإذن الله 
ومن الجدير بالذكر  أن وزير الشباب والرياضة يتابع مع
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
اللجنة الأوليمبية يوميا الاستعدادات الخاصة بمشاركة البعثة المصرية باولمبياد طوكيو 2020 سواء من خلال توفير الدعم المالي واللوجستى لكافة الاتحادات
مشيرا أن الدعم المالى الذى قدمته الوزارة حتى انتهاء الدفعة الثالثة لكافة الاتحادات للصرف على الاستعدادات الخاصة بطوكيو 2020  أكثر من 100 مليون جنيه على مدار ثلاثة دفعات متتالية وسيتم استكمال دعم هذه الاتحادات واللجنة الأوليمبية المصرية خلال الفترة المقبلة 
وفى ذات السياق  قدمت الوزارة دعما للجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية والمؤهلة أيضا  للدرورة الأولمبية طوكيو 2020 والتى ستقام خلال شهر أغسطس المقبل بالمغرب دفعة أولى قدرها 10 مليون جنيه
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يهنئ أحمد أسامة وسيف عيسى بفضية الخماسى والتايكوندو فى بطولات العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا