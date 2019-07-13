وزير الرياضة يهنئ أحمد أسامة وسيف عيسى بفضية الخماسى والتايكوندو فى بطولات العالم

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة لكل من أحمد أسامة الجندي وذلك لحصوله اليوم الجمعة على الميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة العالم تحت ٢١ سنة والمقامة ببولندا وذلك فى انجاز جديد وغير مسبوق للاعب المنتخب المصرى فى الخماسي الحديث

كما هنأ وزير الشباب والرياضة البطل الأوليمبى سيف عيسى والذى أحرز فضية وزن ٨٠ كجم ضمن منافسات فى دورة الألعاب العالمية للجامعات بنابولى فى التايكوندو

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى انه يتابع مشاركات الأبطال المصريين المشاركين خلال الفترة الحالية فى مختلف البطولات العالمية والقارية وخاصة المؤهلة منها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

مشيرا ان النتائج والميداليات التى يحرزها اللاعبون المصرين فى مختلف المحافل الدولية حاليا تعد مؤشرا جيدا لقدرة البعثة المصرية التى ستشارك فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 لتحقيق نتائج مشرفة وغير مسبوقة بإذن الله

ومن الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة يتابع مع

مشيرا أن الدعم المالى الذى قدمته الوزارة حتى انتهاء الدفعة الثالثة لكافة الاتحادات للصرف على الاستعدادات الخاصة بطوكيو 2020 أكثر من 100 مليون جنيه على مدار ثلاثة دفعات متتالية وسيتم استكمال دعم هذه الاتحادات واللجنة الأوليمبية المصرية خلال الفترة المقبلة

وفى ذات السياق قدمت الوزارة دعما للجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية والمؤهلة أيضا للدرورة الأولمبية طوكيو 2020 والتى ستقام خلال شهر أغسطس المقبل بالمغرب دفعة أولى قدرها 10 مليون جنيه

الأبطال المصريين المشاركين خلال الفترة الحالية فى مختلف البطولات العالمية والقارية وخاصة المؤهلة منها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020مشيرا ان النتائج والميداليات التى يحرزها اللاعبون المصرين فى مختلف المحافل الدولية حاليا تعد مؤشرا جيدا لقدرة البعثة المصرية التى ستشارك فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 لتحقيق نتائج مشرفة وغير مسبوقة بإذن اللهومن الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة يتابع معاللجنة الأوليمبية يوميا الاستعدادات الخاصة بمشاركة البعثة المصرية باولمبياد طوكيو 2020 سواء من خلال توفير الدعم المالي واللوجستى لكافة الاتحادات الرياضية مشيرا أن الدعم المالى الذى قدمته الوزارة حتى انتهاء الدفعة الثالثة لكافة الاتحادات للصرف على الاستعدادات الخاصة بطوكيو 2020 أكثر من 100 مليون جنيه على مدار ثلاثة دفعات متتالية وسيتم استكمال دعم هذه الاتحادات واللجنة الأوليمبية المصرية خلال الفترة المقبلةوفى ذات السياق قدمت الوزارة دعما للجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية والمؤهلة أيضا للدرورة الأولمبية طوكيو 2020 والتى ستقام خلال شهر أغسطس المقبل بالمغرب دفعة أولى قدرها 10 مليون جنيه

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