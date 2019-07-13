رياضة | بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد رحلة قبرص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد رحلة قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت اليوم السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري .

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وكان الفريق قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات ودية أشاد الجهاز الفني بالاستفادة الفنية منهم.

ويخوض الزمالك ثلاثة مباريات في بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019، أمام الجونة يوم ٢١ يونيو والإسماعيلي ٢٤ يونيو والاهلي يوم ٢٨ من نفس الشهر.