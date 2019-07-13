رياضة | 6 تشكيلات متوقعة لبرشلونة بعد الميركاتو الصيفي.. الرعب يُصيب قلوب الخصوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 تشكيلات متوقعة لبرشلونة بعد الميركاتو الصيفي.. الرعب يُصيب قلوب الخصوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي انطوان جريزمان لاعب فريق أتليتكو مدريد، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب موقع ‏VI NL، إن برشلونة سيكون لديه 6 تشكيلات للموسم المقبل بعد الميركاتو الصيفي، ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جميع التشكيلات المُتوقعة لنادي برشلونة موسم 2019-2020.

*التشكيلة الأولى 4-3-2-1 :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط الدفاعي : دي يونج - بوسكيتس - راكتيتش.

خط الوسط الهجومي : ميسي - جريزمان.

خط الهجوم : لويس سواريز.

*التشكيلة الثانية 4-4-2 :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : راكتيتش - دي يونج - بوسكيتس - جريزمان.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز.

*التشكيلة الثالثة 4-2-3-1 :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط الدفاعي : بوسكيتس - دي يونج.

خط الوسط الهجومي : جريزمان - كوتينهو / ديمبلي - ميسي.

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خط الهجوم : لويس سواريز.

*التشكيلة الرابعة 5-2-1-2 :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - فرانكي دي يونج - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط الدفاعي : بوسكيتس - راكتيتش.

خط الوسط الهجومي : انطوان جريزمان.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز.

*التشكيلة الخامسة 3-4-3 :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : بيكيه - فرانكي دي يونج - لانجليت.

خط الوسط : سيرجو روبرتو - راكتيتش - فيدال - جوردي ألبا.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - انطوان جريزمان - لويس سواريز.

*التشكيلة السادسة 4-3-3 :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - دي يونج.

خط الهجوم : ليونيل ميسي - انطوان جريزمان - لويس سواريز.

وجميع التشكيلات المتوقعة توضح أن إرنستو فالفيردي مدرب البارسا سوف يعتمد على 14 أو 15 لاعب في جميع المباريات الهامة، وسيكون هناك بعض اللاعبين كأوراق رابحة امثال "كوتينهو - فيدال - سيميدو - عثمان ديمبلي - اومتيتي" يستخدمهم المدرب حين الاحتياج لديهم، ولكن برشلونة أصبح يملك قائمة مليئة بالخبرات والشباب والمهارات.

وفي حالة قدوم نيمار إلى البارسا مثلما أشارت بعض التقارير الإسبانية سيرحل أحد الثنائي ( كوتينهو - عثمان ديمبلي ) بالتأكيد أو يرحلا الثنائي عن صفوف البارسا، خاصة بعد حجز ميسي وجريزمان وسواريز ثلاثي المقدمة في ظل عدم قدوم البرازيلي للموسم المقبل.