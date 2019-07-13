رياضة | بعد انتهاء اعارته.. الفتح يشتري عقد أغوريغاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء اعارته.. الفتح يشتري عقد أغوريغاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ادارة نادي الفتح، اليوم السبت شراء عقد مدافعه الأوروغوياني "ماتياس اغوريغاري"؛ من نادي تيجوانا المكسيكي لتمثيل الفريق حتى عام 2021.

وكان الفتح تعاقد مع اغوريغاري في صيف 2018 بنظام الإعارة. وكان الجهاز الفني قد قرر استمرار اللاعب في صفوف الفريق نظير المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسم الماضي. وأعرب اللاعب عن سعادته بالاستمرار في صفوف الفريق موضحًا أن الرغبة المشتركة بينه وبين النادي في البقاء حسمت الأمور.

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