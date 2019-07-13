رياضة | في ثاني مبارياته الودية.. الهلال يكتسح رابيد النمساوي (11-0) وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ثاني مبارياته الودية.. الهلال يكتسح رابيد النمساوي (11-0) وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي الهلال السعودي على نظيره رابيد لينز النمساوي بنيجة 11-0، وذلك في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن معسكر الفريق الهلالي والمقام في النسما في الوقت الحالي.

وسجل أهداف نادي الهلال خلال مباراة اليوم أمام رابيد لينز النسماوي، كلًا من: هتان باهبري "هدفين"، سوريانو "هدفين"، أحمد اشرف "هدفين"، إدواردو "هدفين"، في حين سجل كلًا من وبوتيا، وجحفلي، وال جبيع، هدف واحد في المباراة.

وكان نادي الهلال السعودي قد حقق فوز عريض على حساب نادي سبيتال بنتيجة (10-0)، في المباراة الودية الأولى له في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، وبهذا يكون الهلال قد سجل 21 هدف خلال مباراتين فقط في المعسكر الإستعدادي ولم يتلقى أي أهداف حتى الآن.

الجدير بالذكر، بأن نادي الهلال كان قد أعلن اليوم عن صفقة جديدة ستنضم لصفوف الفريق بدءًا من الموسم الجديد، وهي صفقة إنتقال المدافع الكوري الجنوبي "جانغ هيون" والذي من المتوقع بأن ينضم لمعسكر الفريق الهلالي خلال الساعات المقبلة ويبدأ المشاركة مع الزعيم خلال باقي المباريات الودية.