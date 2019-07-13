رياضة | أرقام لا تفوتك عن "الفرسان الأربعة" في نصف نهائي أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام لا تفوتك عن "الفرسان الأربعة" في نصف نهائي أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تقام غدًا الاحد، حيث يلتقي منتخب تونس مع منتخب السنغال في تمام السادسة مساءًا على استاد الدفاع الجوي، ويصطدم المنتخب الجزائري بنظيره النيجيري على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أهم أرقام المنتخبات الأربعة المشاركة في نصف نهائي "الكان":-

نيجيريا:

- شارك المنتخب النيجيري في 18 نسخة من بطولة أمم إفريقيا أولها 1963 وأخرها النسخة الحالية 2019.

- بلغ عدد المباريات التي خاضها منتخب نيجيريا في مشاركاته بـ"الكان" 90 مباراة

- حقق منتخب نيجيريا 49 إنتصارًا في تاريخ مشاركاته بأمم إفريقيا، بينما تعادل في 21 مباراة، وخسر 20 مباراة.

- سجل منتخب نيجيريا 128 هدفًا في مشاركاته بأمم إفريقيا، واستقبلت شباكه 87 هدفًا.

- الهداف التاريخي لمنتخب نيجيريا في أمم إفريقيا هو "رشيدي ياكيني" وسجل 13 هدفًا.

- بلغ منتخب نيجيريا نصف نهائي "الكان" 14 مرة في تاريخه آخرها النسخة الحالية.

- تأهل المنتخب النيجيري لنهائي أمم إفريقيا 7 مرات في تاريخه وحصد اللقب (3 مرات).

- استضافت نيجيريا البطولة القارية "مرتين" عامي 1980 - 2000

- حصد المنتخب النيجيري اللقب الإفريقي 3 مرات (1980 - 1994 - 2013) والوصيف 4 مرات.

- تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب نيجيريا 192.10 مليون يورو.

- يقود منتخب نسور نيجيريا المدرب الألماني جيرنو روهر (ألماني)

الجزائر:

- شارك المنتخب الجزائري في 18 نسخة من بطولة أمم إفريقيا أولها 1968 وآخرها النسخة الحالية 2019.

- خاض منتخب الجزائر 70 مباراة خلال مشاركاته في أمم إفريقيا.

- حقق "ثعالب الصحراء" 25 إنتصارًا في مشاركاته بأمم إفريقيا، وتعادل في 21 مباراة، وخسر 24 مباراة.

- سجل لاعبو منتخب الجزائر 90 هدفًا في بطولة أمم إفريقيا، واستقبلت شباكه 84 هدفًا.

- يتقاسم جمال مناد ولخضر بلومي ورابح ماجر لقب "هداف" الجزائر في أمم إفريقيا بـ 5 أهداف لكل منهما

- تأهل منتخب الجزائر لنصف نهائي "الكان" 7 مرات طوال تاريخه آخرها بالنسخة الحالية.

- بلغ منتخب الجزائر المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا "مرتين"، وحصد اللقب مرة وحيدة.

- استضافت الجزائر منافسات بطولة أمم إفريقيا "مرة وحيدة" عام 1990.

- توج منتخب الجزائر بلقب البطولة الإفريقية عام 1990، بينما حصل على مركز "الوصيف" عام 1980.

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- تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب الجزائر 197.90 مليون يورو

- يقود المنتخب الجزائري المدرب الوطني جمال بلماضي

السنغال:

- شارك منتخب السنغال في 15 نسخة من بطولة أمم إفريقيا بداية من 1965 وحتي النسخة الحالية 2019.

- خاض منتخب السنغال 58 مباراة في تاريخ مشاركاته ببطولة أمم إفريقيا.

- حقق المنتخب السنغالي 22 انتصارًا في أمم إفريقيا، وخسر 22 مباراة، وتعادل في 14 مباراة.

- سجل لاعبو منتخب السنغال 68 هدفًا في البطولة الإفريقية، واستقبلت شباكه 53 هدفًا.

- يتقاسم ساديو ماني وهنري كمارا لقب "هداف" السنغال في أمم إفريقيا بـ 5 أهداف لكل منهما.

- تأهل منتخب السنغال للدور نصف النهائي بالبطولة القارية للمرة الرابعة في تاريخه.

- تأهل منتخب السنغال لنهائي أمم إفريقيا مرة وحيدة عام 2002 ولم يحصد لقب البطولة إطلاقًا.

- استضافت السنغال منافسات بطولة أمم إفريقيا مرة وحيدة عام 1992.

- أبرز إنجازات منتخب السنغال في بطولة أمم إفريقيا حصوله على مركز "الوصيف" عام 2002.

- تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 385.30 مليون يورو.

- يقود منتخب السنغال المدرب الوطني آليو سيسيه.

تونس:

- شارك منتخب تونس في 19 نسخة لبطولة أمم إفريقيا، أولها كان عام 1962، وآخرها النسخة الحالية 2019.

- خاض منتخب تونس 72 مباراة خلال مشاركاته في أمم إفريقيا.

- حقق منتخب تونس 23 انتصارًا في مشاركاته بأمم إفريقيا، وتعادل في 28 مباراة، وخسر 21 مباراة.

- سجل المنتخب التونسي 93 هدفًا في مبارياته ببطولة أمم إفريقيا، واستقبلت شباكه 88 هدفًا.

- فرانسيلو دو سانتوس "هداف" منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا بـ 10 أهداف.

- تأهل المنتخب التونسي للدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية 5 مرات آخرها بالنسخة الحالية (كان 2019)

- تأهل منتخب تونس للمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا "3 مرات" طوال تاريخه، وحقق اللقب مرة وحيدة.

- استضافت تونس منافسات بطولة أمم إفريقيا 3 مرات أعوام 1965، 1994، 2004.

- أبرز إنجازات منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا التتويج باللقب عام 2004، والوصيف عامي 1965، 1996.

- تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب تونس 71.25 مليون يورو.

- يقود منتخب تونس المدرب الفرنسي آلان جيريس .