رياضة | بين القمة والقاع.. تعرف على "مجاميع" أبرز نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بين القمة والقاع.. تعرف على "مجاميع" أبرز نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة، والتي يتحدد علي اثرها مستقبل أبناءنا الطلاب في مصر، بين من سيلتحقون بكليات القمة، ومن ستقودهم مجاميعهم الضعيفة للدخول في "حسبة برما" من أجل العثور على كلية مناسبة للإلتحاق بها في العام المقبل.

وحرصًا من "الخليج 365 الرياضي" على مواكبة كافة الأحداث التي تشغل الشارع المصري، نستعرض في هذا التقرير البسيط "مجاميع" أبرز نجوم كرة القدم المصرية:-

- أهل القمة:

شريف إكرامي 98% والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

عمرو بركات حصل على 98 % نفس المجموعة والتحق بكلية الهندسة.

محمود عزت مدافع سموحة حصل على 98.5% والتحق بكلية الصيدلة

أحمد فوزي حارس مرمي الأهلي السابق والذي التحق بكلية الصيدلة

عمر جابر لاعب بيراميدز وحصل على 96%

محمود فايز حصل على 93 % والتحق بكلية الألسن.

وهناك من حصل على مجاميع متوسطة مثل:

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محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي السابق 86%

وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر 84%

محمد أبوتريكة نجم الاهلي السابق 80.5 %

- أهل القاع:

من النجوم الذين حصلوا على مجاميع ضعيفة في الثانوية العامة:

محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي "دبلوم فني" 52.5%

رمضان صبحي لاعب الأهلي 60.98 %

محمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا 55%

محمد فاروق لاعب بيراميدز 76%

أسامة نبيه نجم الزمالك السابق 64 %

مصطفي يونس نجم الأهلي السابق 58 %