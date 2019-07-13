رياضة | لوكاس مورا يسخر من فان دايك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاس مورا يسخر من فان دايك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم البرازيلي لوكاس مورا، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال مورا في تصريحات صحفية: "في اخر 64 مُباراة لم يُراوغ فان دايك من اي لاعب، ما رأيك ؟ الإعلام كاذب يُحب ان يُضخم الامور، هُناك الكثير من اللاعبين راوغوا فان دايك".

وأضاف نجم السبيرز قائلاً: "بمجرد مرورهم من امامه وتخطيه تعتبر مراوغه، في الأنفيلد عندما سجلت تركته خلفي ينظر إلي".

واختتم: "هل فان دايك افضل مدافع في العالم ؟ مورا :"يضحك".