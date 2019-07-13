رياضة | منافسة شرسة بين توتنهام ومانشستر يونايتد لضم حارس نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافسة شرسة بين توتنهام ومانشستر يونايتد لضم حارس نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مساعيه، من أجل تدعيم صفوف الفريق، وينتقل تركيزه خلال هذا الميركاتو نحو تدعيم مركز حراسة المرمى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توتنهام هو أحد الأندية المهتمة بالتوقيع مع حارس مرمى نيوكاسل يونايتد مارتين دوبرافكا هذا الصيف.

وأفادت التقارير ان وضع حارس مرمى نيوكاسل غير مستقر، ويريد مغادرة النادي هذا الصيف، ومن ثم فسوف يتنافس مانشستر يونايتد وتوتنهام للظفر بخدماته.