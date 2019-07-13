رياضة | لوكاس مورا: فضلت توتنهام على اليونايتد.. ولا أريد العودة لباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاس مورا: فضلت توتنهام على اليونايتد.. ولا أريد العودة لباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم البرازيلي لوكاس مورا، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه فضل الانتقال الى توتنهام بدلا عن مانشستر يونايتد في يناير 2018.

وقال مورا في تصريحات صحفية: "تلقيت عرض من مانشستر يونايتد، لا أعلم ما إذا كان هذا طلب من جوزيه مورينهو ام لا ولكنني لم أفكر قط بالانتقال لغير توتنهام وقتها".

وواصل: "الهاجس كان هو الانتقال بطريقة الاعاره ولم اكن أريد ذلك. لأنني اريد مغادرة باريس وقتها. الاشهر الاخيره مع باريس كانت صعبها وكنت لا أريد العوده لباريس".

واختتم: "أردت الخروج بالانتقال الكامل كنت افكر في خطوة جديدة. وهذا كان عرض توتنهام لذلك اخترت توتنهام".