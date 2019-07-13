رياضة | رسالة قوية من بهاء مجدي لمحمد إبراهيم

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أعرب بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن ارتياحه للعب بجوار زميله بالفريق محمد إبراهيم في بعض الوديات خلال معسكر قبرص بعد مشاركة إبراهيم كجناح أيسر.

بهاء مجدي تحدث مع محمد إبراهيم وأكد له أنه حال لعبه بجانبه منذ بداية الموسم وبشكل مستمر لانضم إلى المنتخب الوطني في وقت مبكر.

وخاض الزمالك معسكر في قبرص استمر لمدة 13 يومًا تخلله خوض 4 مباريات ودية استفاد منها الجهاز الفني للفريق في تجربة كل اللاعبين للوصول إلى التشكيل الأمثل وطريقة اللعب الأفضل.