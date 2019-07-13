رياضة | جاساما وتيسيما يديران نصف نهائي الكان تحكيميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاساما وتيسيما يديران نصف نهائي الكان تحكيميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

واختارت لجنة التحكيم، الجامبي باكاري جاساما حكما لمواجهة نيجيريا والجزائر، بينما أسندت مباراة تونس والسنغال، إلى الإثيوبي تيسيما،في إطار لقاء نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي الجزائر نيجيريا، مساء غد الأحد على ملعب القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة تونس والسنغال، على ملعب الدفاع الحوي، بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.