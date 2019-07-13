شكرا لقرائتكم خبر عن الغضب يجتاح ريال مدريد لهذا السبب والان مع التفاصيل

سادت حالة من الغضب العارم، بين لاعبي وأعضاء إدارة نادي ريال مدريد الأسباني. وقالت محطة الكادينا سير الإسبانية أن حالة من الغضب اجتاحت أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين، بسبب توقيت الجولة الأولى من الموسم القادم والتي تنطلق في أغسطس في الخامسة مساءًا، مما يعد لأول مرة يلعب مدريد في هذا التوقيت.

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