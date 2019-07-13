الان تتابع بـ 11 هدفا.. #الهلال يكتسح رابيد النمساوي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره رابيد لينز النمساوي بنتيجة (11-0) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن معسكر الفريق الإعدادي بالنمسا.
وسجل أهداف الهلال في اللقاء، كلا من: سوريانو “هدفين”، أحمد اشرف “هدفين”، إدواردو “هدفين”، هتان باهبري “هدفين”، وبوتيا، وجحفلي، وال جبيع.
وفاز الهلال على سبيتال بنتيجة (10-0)، في أولى مبارياته الودية، الثلاثاء الماضي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2019-2020.
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