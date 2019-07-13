شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد اتحادياً بـ4 ملايين دولار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) كشفت مصادر لـ«الخليج 365» أن إدارة نادي الزمالك المصري وافقت على إعارة اللاعب طارق حامد لنادي الاتحاد لمدة موسم رياضي واحد، بعد رفع الأخير عرضه إلى 4 ملايين دولار.

كشفت مصادر لـ«الخليج 365» أن إدارة نادي الزمالك المصري وافقت على إعارة اللاعب طارق حامد لنادي الاتحاد لمدة موسم رياضي واحد، بعد رفع الأخير عرضه إلى 4 ملايين دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق حامد اتحادياً بـ4 ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.