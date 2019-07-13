شكرا لقرائتكم أتلتيكو سيرفع قضية تعاقد برشلونة مع غريزمان الى "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 13 يوليو 2019 - اخر تحديث في 13 يوليو 2019 / 17:29

أشارت تقارير صحافية إسبانية اليوم (السبت) الى أن نادي أتلتيكو مدريد سيرفع الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقده البالغة 120 مليون يورو، والتي اعتبرها نادي العاصمة غير كافية.



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وأشارت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية الى أن أتلتيكو يأمل في أن يفرض الاتحاد الدولي "عقوبة على نادي برشلونة وأيضا على اللاعب".

وكان أتلتيكو الذي حل وصيفا في الموسم الماضي لبرشلونة في ترتيب الليغا الإسبانية، قد رفع الى الفيفا في 2017 مسألة مقاربة غير مشروعة من قبل النادي الكاتالوني، لمحاولة التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض النادي المدريدي تأكيد ما ورد في التقارير الصحافية.

وسارع أتلتيكو (الجمعة) الى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رسميا ضم غريزمان المتوج في صيف العام 2018 بلقب مونديال روسيا مع منتخب بلاده، بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بأتلتيكو. وأنهى الاعلان الأخذ والرد حول مستقبل الفرنسي في مدريد، لاسيما وأن اللاعب كان قد أعلن في أيار (مايو) الماضي أنه سيرحل في الموسم المقبل، من دون تحديد وجهته.