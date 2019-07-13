شكرا لقرائتكم 5 ملايين جنيه وراء رفض بيراميدز رحيل "أفشة" فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتبط اسم محمد مجدي أفشة صانع العاب بيراميدز بالرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقيه أكثر من عرض خارجي خلال الفترة الماضية، ودخل الأهلى فى مفاوضات مع قفشة منذ فترة بل وحصل على توقيع اللاعب، إلا أن الإدارة الحمراء تراجعت عن الدخول فى مفاوضات مع بيراميدز لضمه، بداعي وجود أكثر من لاعب فى نفس مركزه بالقائمة الحمراء، ومنهم عمار حمدي وصالح جمعة وناصر ماهر ووليد سليمان.

وعلم الخليج 365 أن بيراميدز لا يفكر فى التفريط فى أفشة فى الظروف العادية إلا فى حالة تلقيه عرضاً ضخماً للرحيل لا يكمن رفضه وذلك نظراً لحصول اللاعب على 5 ملايين فقط فى الموسم الواحد بعكس اللاعبين الكبار الذين يرغب بيراميدز فى تسويقهم، والذين يحصل كلاً منهم على 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد ومنهم أحمد الشناوى وعبد الله السعيد وعمر جابر وعلي جبر.

Advertisements

ويرغب بيراميدز فى بقاء قفشة لموسم أخر على الأقل، خاصة وأن عبد الله السعيد مرشح للانتقال للزمالك خلال الميركاتو الصيفي القادم.