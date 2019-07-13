إنبى يزاحم سموحة لضم ثنائى الأهلى...

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جدة - عمرو شويل يكثف مجلس إدارة نادى إنبى من مفاوضاته فى الوقت الحالى للحصول على خدمات ثنائى الأهلى إسلام محارب وهشام محمد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وسبق سموحة الفريق البترولى للحصول على خدمات ثنائي القلعة الحمراء الذي أرسل فاكس خلال الساعات الماضية، يطلب يطلب فيه شراء أو استعارة ثنائي الفريق الأحمر إسلام محارب وهشام محمد، وذلك بطلب من حسام حسن مدرب الفريق السكندري.
من جانبهم أكد مسئولو الأهلى أن التفريط فى إسلام محارب سيكون صعباً، مبدين مرونة فى ملف إعارة أو بيع هشام محمد فى الميركاتو الصيفي القادم.
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