شكرا لقرائتكم إنبى يزاحم سموحة لضم ثنائى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مجلس إدارة نادى إنبى من مفاوضاته فى الوقت الحالى للحصول على خدمات ثنائى الأهلى إسلام محارب وهشام محمد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وسبق سموحة الفريق البترولى للحصول على خدمات ثنائي القلعة الحمراء الذي أرسل فاكس خلال الساعات الماضية، يطلب يطلب فيه شراء أو استعارة ثنائي الفريق الأحمر إسلام محارب وهشام محمد، وذلك بطلب من حسام حسن مدرب الفريق السكندري.

من جانبهم أكد مسئولو الأهلى أن التفريط فى إسلام محارب سيكون صعباً، مبدين مرونة فى ملف إعارة أو بيع هشام محمد فى الميركاتو الصيفي القادم.