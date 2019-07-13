شكرا لقرائتكم تعرف على المواعيد الجديدة لاختبارات الناشئين فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف غانم سلطان رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك عن إجراء تعديلات جديدة في اختبارات الناشئين الي تقام بالنادي ابتداء من 20 يوليو الحالي.

وجاءت المواعيد كالأتي



مواليد 2006 لـ 2011 تقام أيام السبت ،الأحد ،الاثنين ،من الثالثة عصرا وحتى الـ6 مساء ،وتستمر حتى مطلع سبتمبر المقبل.

وبالنسبة للناشئين ستقام أيام الثلاثاء ،الأربعاء ،الخميس ،من الساعة الـ8 صباحا وحتى الـ12 ظهرا ،وتستمر حتى 20 أغسطس المقبل.

وبخصوص أعضاء النادي ،فقد تقرر أن تقام الاختبارات لجميع الأعمار مساء الخميس من كل أسبوع وتستمر حتى أول سبتمبر المقبل.