شكرا لقرائتكم رسميا .. باناثينايكوس اليونانى يتعاقد مع لاعب المقاولون العرب "مستند"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد بلال ماهر لاعب المقاولون العرب، رسميا مع نادي باناثينايكوس اليونانى، حيث قام مسئولو ذئاب الجبل، بإرسال الاستغناء الخاص باللاعب بشكل رسمى.

وطلب مسئولو نادي باناثينايكوس اليونانى، التعاقد مع الثنائى يوسف أحمد وبلال ماهر، لاعبا المقاولون العرب، خلال الميركاتو الصيفى الجارى ونشر "الخليج 365"، صورة ضوئية من الإيميل المرسل من نادي باناثينايكوس اليونانى، لنادي المقاولون العرب، لطلب التعاقد مع الثنائى.

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باناثينايكوس

وحصل "الخليج 365" على صورة من الاستغناء الموجهة من نادى المقاولون العرب لنادي باناثينايكوس اليونانى، للتنازل عن خدمات بلال ماهر.