شكرا لقرائتكم طارق حامد يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إتمام انتقاله لاتحاد جدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير سعودية موافقة نادى الزمالك على انتقال طارق حامد، لاعب خط الوسط، إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأنه أصبح لاعبًا بصفوف فريق اتحاد جدة لمدة موسم بعدما رفع النادى السعودى عرضه لـ 4 ملايين دولار وهو ما دفع الزمالك للموافقة على إتمام الصفقة.

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وعلق طارق حامد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على الأمر قائلاً: "أنا فى أجازة ومش مركز مع حاجة خالص"، ويأتى رد اللاعب المتقضب والخاص لسوبر كورة ليكشف إن الصفقة فى مرحلة التفاوض ولم يتم الانتهاء من كافة التفاصيل حولها إتمامها وهو ما ستشهده الساعات المقبلة أى إنه حتى الآن لم يوقع طارق حامد على عقود انتقاله للنادى السعودى.

وكان طارق حامد قد تألق مع الزمالك هذا الموسم وساهم بأدائه القتالى فى حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الأخيرة، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.