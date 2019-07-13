شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يتعاقد مع النيحيري سلاس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبرم نادي الانتاج الحربي صفقة جديدة بالتعاقد مع النيحيري برايت سلاس لمدة أربعة مواسم، ووقع اللاعب علي العقد في حضور اللواء اشرف عامر رئيس الانتاج الحربي وخالد مهدي مدير الكرة .
ورحل عن صفوف الانتاج الحربى كلا من أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى بإستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.
وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى الحالى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا.
وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".
يذكر أن مسابقة الدوري المصري ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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