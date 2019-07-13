شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا بديل آجاى فى صفقة الأهلى وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادة للتعاقد مع النيجيري جونيور أجاي صانع ألعاب النادي الأهلي، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل خاصة أنهم سيشاركون في بطولات إفريقيا للمرة الأولى.

وتحاول إدارة فريق بيراميدز إنهاء الأمور والاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة من أجل حسم الأمور مبكراً، خاصة في ظل عدم مشاركة اللاعب مع الفريق الأحمر بشكل أساسي خلال المباريات الأخيرة منذ عودته من الإصابة.

ووضعت إدارة بيراميدز مؤمن زكريا بديلاً في حال فشلت كل الطرق لاتمام صفقه أجاي لأي سبب من الأسباب، خاصة أن اللاعب لديه بعض العروض الخليجية التي من الممكن أن تؤثر على انهاء الصفقة التي من الممكن أن يفضلها نظراً للمقابل المادي الكبير.

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وكان جونيور أجاي واحداً من أهم لاعبي النادي الأهلى خلال الموسم الماضي إلا أن تعرضه للإصابة أثر عليه كثيراً وكان سبباً أساسياً في ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق، الأمر الذي فتح باب التكهنات برحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

وترغب إدارة يبراميدز في تدعيم صفوف الفريق بقوة خلال الموسم المقبل، خاصة أن الفريق سيشارك إفريقياً خلال الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري الموسم الماضي بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

وكان اسم مؤمن زكريا قد تردد بقوة للانضمام إلى صفوف فريق بيراميدز خلال فترة النتقالات الشتوية من العام الماضي، إلى أن اللاعب قرر الانتقال إلى الدوري السعودى في خطوة لم تستمر كثيراً.