شكرا لقرائتكم منة شعبان تحصد برونزية الكاراتيه ببطولة أفريفيا فى بوتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصدت منة شعبان لاعبة منتخب الكاراتيه الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى منافسات وزن 68 كجم بالبطولة الأفريقية التى تقام بوتسوانا وتستمر حتى 16 يوليو الجارى .

وجاءت برونزية منة شعبان لتكون ثانى ميداليات المنتخب اليوم حيث حققت ياسمين حمدى الميدالية البرونزية ايضا بمنافسات وزن 55 كجم

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وقد تأهل إلى منافسات النهائى كلا من جيانا فاروق وعلى الصاوى ومالك سلامة ورضوى السيد وعبد الله ممدوح لتضمن مصر 5 ميداليات أخرى إلى حصيلتها فى اليوم الثانى .

وكان المنتخب قد حقق أمس فى اليوم الاول 10 ميداليات متنوعة مقسمة الى 4 ذهبيات و 3 فضيات بالإضافة إلى 3 برونزيات.

وتحققت الميداليات عن طريق كل من كريم وليد و شروق الحناوى و ياسمين الجويلى و نورسين ياسين ذهبيات، و على مستوى الفضيات تحققت عن طريق أحمد اشرف ، و سارة عاصم ، و فريق الكاتا جماعى رجال ، وفيما يخص البرونزيات احرزها جماعى انسات ، و محمد عادل، و أحمد أيمن.