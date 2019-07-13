شكرا لقرائتكم أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 13-7-2019 واقتراب صفقة بن شرقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 13-7-2019، حيث غادرت البعثة البيضاء منطقة أجروسي الجبلية بقبرص في طريقها إلى مطار بافوس استعدادا للعودة للقاهرة، بعد انتهاء معسكر الإعداد المغلق الذى اقامه الفريق الأبيض في اطار الاستعداد لاستئناف الدورى.

كان الزمالك قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات اختتمت أمس بلقاء امونيا القبرصي الذي انتهى بالفوز بهدف نظيف أحرزه أيمن حفني.

أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 13-7-2019، ويتبقي للزمالك 3 مباريات بالدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 13-7-2019 ، حيث نظمت إدارة الفندق بقبرص احتفالية لبعثة الزمالك على حمام السباحة، مساء آمس الجمعة قبل عودة البعثة البيضاء إلى القاهرة، اليوم السبت، بعد نهاية المعسكر المغلق الذى خاضه الفريق فى قبرص منذ الإثنين قبل الماضى، والذى استمر لقرابة 13 يومًا.

أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 13-7-2019 ، عن إثناء الجهاز الفني على عماد السيد حارس مرمى الزمالك، العائد من الإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد، وكذلك أيمن طاهر مدرب الحراس، خاصة بعدما عاد الحارس وتألق بشكل لافت للأنظار خلال مشاركته فى بعض المباريات الودية التى خاضها الأبيض فى معسكر الإعداد الذى أقيم بقبرص، يأتي ذلك فى الوقت الذى يكثف مسئولى الزمالك مفاوضاته مع عدد من حراس المرمى أمثال محمد عواد ومحمد أبو جبل وأحمد عادل عبد المنعم، لتعويض غياب محمود عبد الرحيم جنش الذى تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب؛ نجح عماد السيد فى التألق لينال اشادة الجميع، ويعتمده الجهاز الفنى الحارس رقم 1 فى الوقت الحالى.

أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 13-7-2019، ودخول نادي الزمالك، مفاضاوت لعقد صفقة تبادلية لمقايضة لاعبه المغربي حميد أحداد بلاعب الوداد إسماعيل الحداد، حيث أصبح الأول خارج حسابات القلعة البيضاء، لأنه من الصعب وجود مكان له ضمن تشكيلة الأبيض .

وكشفت مواقع صحفية مغربيه أن مسئولو الوداد الرياضي يرفضون الحسم في الصفقة إلى حين التعاقد مع مدرب جديد خلفا للتونسي فوزي البنزرتي المنتقل للإشراف على النجم الساحلي، وكان إسماعيل الحداد قريبا في الميركاتو الصيفي الماضي من مغادرة الوداد الرياضي بعد توصله بعرض من الدوري الإماراتي، كما كان قريبا من الالتحاق بالدوري السعودي في الميركاتو الشتوي.

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أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 13-7-2019، وسيطرة صفقة القرن المنتظرة، على حديث الصحف العربية خلال الساعات الماضية، للكشف عن اللاعب المفاجأة المنتظر انضمامه لصفوف القلعة البيضاء خلال الموسم الكروى الجديد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الهلال السعودى، أصبح على بعد خطوات قليلة من الانتقال رسميا لصفوف الزمالك، الذى أرسل عرض رسمى للنادي السعودي للحصول على خدمات اللاعب.

فيما تواصلت صحيفة البطولة المغربية مع مصادر مقربة من بن شرقى، وكشفت عقد جلسة تفاوضية بين مسئولي ناديى الزمالك والهلال فى مقر القلعة البيضاء بالقاهرة منذ أسبوع فى حضور وكيل أعمال اللاعب المغربى، وشهدت الجلسة التفاوض حول حسم الصفقة وبالفعل وصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة ليقترب اللاعب من إرتداء القميص الأبيض حيث لم يتبقى سوى الاتفاق على بعض البنود الخاصة بالشروط المالية فى التعاقد.

أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 13-7-2019، حيث أعلنت صفحة النادي الرسمية عبر "تويتر"، تجديد عقد نجم فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء، أحمد الأحمر لمدة موسمين قادمين، عقب جلسة عقدها مع رئيس النادي مرتضى منصور.

ويعتبر أحمد الأحمر أحد أساطير كرة اليد فى الزمالك، خاصة أنه حقق العديد من النجاحات مع مسيرته فى قلعة ميت عقبة .