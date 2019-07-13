شكرا لقرائتكم الهلال يكتسح رابيد لينز بـ11 هدفاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الهلال فوزاً كبيراً في مباراته الودية الثانية بعدما تغلب على رابيد لينز النمساوي بـ11 هدفاً دون رد، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حالياً في النمسا.
وأنهى الفريق السعودي الحصة الأولى بتقدمه بخمسة أهداف، سجلها الإسباني جوناثان سوريانو "هدفين" وأحمد أشرف "هدفين" بالإضافة إلى هدف خامس من المدافع ألبرتو بوتيا.
وفي الشوط الثاني أقحم المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو مجموعة من الأسماء البديلة، وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو "هاتريك" وأضاف الشاب خالد آل جبيع الهدف التاسع، قبل أن يختتم هتان باهبري النتيجة بتسجيله الهدفين العاشر والحادي عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يكتسح رابيد لينز بـ11 هدفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.