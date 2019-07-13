شكرا لقرائتكم الهلال يكتسح رابيد لينز بـ11 هدفاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الهلال فوزاً كبيراً في مباراته الودية الثانية بعدما تغلب على رابيد لينز النمساوي بـ11 هدفاً دون رد، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حالياً في النمسا.

وأنهى الفريق السعودي الحصة الأولى بتقدمه بخمسة أهداف، سجلها الإسباني جوناثان سوريانو "هدفين" وأحمد أشرف "هدفين" بالإضافة إلى هدف خامس من المدافع ألبرتو بوتيا.

وفي الشوط الثاني أقحم المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو مجموعة من الأسماء البديلة، وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو "هاتريك" وأضاف الشاب خالد آل جبيع الهدف التاسع، قبل أن يختتم هتان باهبري النتيجة بتسجيله الهدفين العاشر والحادي عشر.