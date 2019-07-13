صفوان السويكت من التهديد بالانسحاب من انتخابات النصر للفوز بها بنسبة 99%

استطاع صفوان السويكت من تحقيق الفوز في انتخابات نادي النصر السعودي، بعد اكتساحه لها بنسبة 99% متفوقًا بشكل كبير على منافسيه نصر النصر وصالح الأطرم، وبرغم تهديد السابق بالانسحاب من الانتخابات وذلك أمس، إلا أنه نجح وبشكل كبير هذا وقد جاء تهديده بسبب عدم انعقاد الجمعية العمومية المرة السابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني، لذلك فقد وضح السويكت شرطًا للاستمرار، وهو حضور أعضاء القائمة الذهبية وعدم امتناعهم عن التصويت، وهو بالفعل ما تحقق اليوم السبت مما أدى إلى عقد الانتخابات.

قائمة صفوان السويكت

في نتيجة مذهلة وساحقة وبعدد أصوات 5463 صوت، استطاع صفوان السويكت الحصول على منصب رئيس نادي النصر السعودي، وفي المقابل حصل نصر النصر أحد منافسيه على 7 أصوات، بينما لم يستطيع صالح الأطرم الحصول سوى على 3 أصوات فقط، في مشهد يؤكد قوة السويكت من ناحية وثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي به من جهة أخرى، هذا وقد ضم رئيس النادي الحالي في قائمته كلاً من :سهيل القاسم نائباً للرئيس، وسلمان الحلافي وفهد الطيار وناصر الجميد وعبد الرحمن الشهري.

يأتي ذلك الفوز الذي يعتبره الكثيرون لصالح نادي النصر، في الوقت الذي أتم فيه الفريق صفقة مهمة أمس مع لاعب الإتفاق عبد الفتاح آدم، وتم تأجيل التوقيع الرسمي وعقد المؤتمر الذي سوف يتم فيه اعلان تفاصيل الصفقة لما بعد نتيجة الانتخابات، والتي تم اعلانها اليوم بفوز صفوان السويكت.