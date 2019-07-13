مويس كين يقترب من الرحيل عن يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية عن فرصة رحيل المهاجم الشاب مويس كين عن يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وقدم مويس كين صاحب ال 19 عاماً، بشكل مذهل في الموسم المنتهي مع نادى يوفنتوس، فكان ماسيميليانو أليجرى المدرب السابق ليوفنتوس يطلب بخدماته في العديد من المباريات.

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وفقاً لما نشرته صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن هناك العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وإيفرتون، بالإضافة إلى أياكس أمستردام الهولندي يريدون جلب المهاجم الشاب مويس كين، ولكن في الأخير يفضل يوفنتوس الإيطالي نادي أياكس بعد الاقتراب من انضمام مدافع ماتياس دى ليخت.

وتابعت أن مويس كين يليق بشكل كبير للغاية بنادي أياكس، فهو شاب وموهوب للغاية، ما لا شك فيه أنه سيحصل على وقت أطول في الفريق الأول، وسيكون قادراً على استخدام النادي الهولندي كنقطة بداية لمستقبل كبير.

والجدير بالذكر أن مويس كين استطاع تسجيل 6 أهداف مع نادي يوفنتوس في الموسم المنصرم ببطولة الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى هدف يتيم في كأس إيطاليا.