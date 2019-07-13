سيرينا ويليامز “Serena Williams” تخسر لقب wimbledon وهاليب تدخل التاريخ

خسرت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز “Serena Williams” بطولة wimbledon للسيدات، بعد هزيمتها منذ قليل أمام اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب، بنتيجة غير متوقعة وبمجموعتين دون رد وبعدد أشواط ستة مقابل اثنين، وهي هزيمة ثقيلة تتعرض لها لاعبة التنس الأمريكية لأول مرة في تاريخها، خاصة أنها احتلت قمة التصنيف العالمي للسيدات لسنوات عديدة، واستطاعت تحقيق ألقاب وأرقام غير مسبوقة عجز الكثير من الرجال في هذه اللعبة على تحقيقها، فعلى سبيل المثال فقد حققت بطولات الجراند سلام 23 مرة، في الوقت الذي حصل روجر فيدرير على 20 لقب فقط.

لماذا خسرت سيرينا ويليامز “Serena Williams”

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بدأت سيرينا اللقاء وهي متوترة على غير عادتها، ولعل الأخطاء التي وقعت فيها طوال البطولة والتي أدت إلى تعرضها لعدة عقوبات هي السبب، وقد أتاح ذلك التوتر الفرصة للرومانية إلى كسر إرسال Serena Williams مرتين في بدابة المباراة، وهو ما أعطاها الثقة أكثر وأكثر خاصة في ظل عدم وجود الضغط الكبير عليها، وهي تواجه لاعبة بحجم سيرينا، وقد تمكنت هاليب من إنهاء المجموعة الأولى بنتيجة كبيرة وهي بستة أشواط مقابل شوطين، لتقطع خطوة كبيرة نحو إحراز لقب wimbledon للسيدات.

إلا أن الجميع بما فيهم سيمونا نفسها كان يترقب عودة قوية للأمريكية، كما عودت عشاق لعبة التنس، ولكن هذا لم يحدث بل واصلت الرومانية الضغط عليها واللعب بقوة مستغلة الحالة السيئة التي بدت عليها ويليامز، لتحسم المجموعة الثانية بنفس النتيجة، وتتمكن من إحراز اللقب وبذلك تضمن الصعد في الترتيب للمركز الرابع بينما تتواجد سيرينا في المركز التاسع.

هذا وقد دخلت سيمونا هاليب تاريخ لعبة التنس، ليس فقط لأنها استطاعت التغلب على Serena Williams بنتيجة كبيرة وغير مسبوقة، ولكنها لأنها أصبحت اللاعبة الأولى في التاريخ التي تجمل الجنسية الرومانية، وتحصل على لقب بطولة فردية في wimbledon وهي أحد أعرق البطولات، ويُعد هذا اللقب هو الثاني لسيمونا في بطولات الجراند سلام، حيث استطاعت في العام الماضي 2018 تحقيق لقب بطولة رولان جاروس على الملاعب الرملية، ويعد هذا هو النهائي الثالث الذي تخسره سيرينا ويليامز على التوالي في البطولات الأربعة الكبرى.