5 معلومات مثيرة يجب أن تعرفها عن “صفوان السويكت” رئيس نادي النصر الجديد

“صفوان السويكت” هو الأسم الأكثر بحثًا الآن عبر محركات البحث وكذلك مواقع السوشيال ميديا، وذلك عقب فوزه بمقعد الرئاسة في نادي النصر السعودي لكرة القدم، بعد الإنتخابات التي أجريت اليوم، ونجح صفوان السويكت في حسمها لصالحه بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، حيث تحصل صفوان السويكت على نسبة 99% من أصوات أعضاء مجلس إدارة نادي النصر خلال إنتخابات اليوم.

وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز”، ستكونوا على موعد مع جولة سريعة في السيرة الذاتية لرئيس نادي النصر الجديد “صفوان السويكت” وبعض المعلومات المميزة والتي يجب عن يعرفها مشجعي النادي العالمي عن من سيجلس في كرسي الرئاسة في النادي النصراوي لمدة 4 سنوات قادمة.

من هو صفوان السويكت رئيس نادي النصر الجديد ؟

يعد السويكت من أكثر الأسماء المعروفة في عالم القانون المالي، وذلك لكونه قد عمل من قبل كمحامي معتمد لدى وزارة العدل بالسعودية، وكذلك عين كمستشار في وزارة التجارة السعودية خلال السنوات الماضية، وهذا عقب حصول “صفوان السويكت” على عدة شهادات من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

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“صفوان السويكت” يحمل شهادة الماجسيتر في القانون المالي وكذلك الدكتوراة في نفس المجال من معهد القانون العالي في المملكة، وتحصل على أكثر من شهادة ماجسيتر من خارج السعودية، وبالتحديد من ماليزيا وبريطانيا.

بعد فوزه برئاسة النصر.. صفوان السويكت يوجه رسالة هامة إلى جماهير النصر

ووجه صفوان السويكت رئيس نادي النصر الجديد رسالة هامة إلى جماهير نادي النصر السعودي، وذلك عقب فوزه بالإنتخابات، حيث أكد بأن على جماهير النصر أن تتفائل بمستقبل ناديها في السنوات المقبلة، مشددًا على كون نادي النصر السعودي يعد واحد من أكبر الأندية وأكثرهم شعبية في المملكة.

ووجه السويكت الشكر إلى مجلس إدارة نادي النصر السابق، متمنيًا لهم التوفيق في قادم المحطات المهنية لهم بعد خدمة نادي النصر في السنوات الماضية.