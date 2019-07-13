مباراة الهلال ورابيد لينز الودية اليوم السبت 2019/07/13 ودياً في معسكر الزعيم بالنمسا

يخوض نادي الهلال السعودي الاول لكرة القدم، ثاني مبارياته الودية في الموسم الكروي الحالي، حيث يلتقى الزعيم السعودي نظيره نادي رابيد لينز النمساوي، في ثاني تجاربه الودية، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد، ضمن معسكر الزعيم السعودي في النمسا والمقام منذ بداية الشهر الحالي.

وتمكن نادي الهلال، في خوض أولى مبارياته الودية بنجاح أمام نادي سبيتال دراو النمساوي، والذي فاز عليه بعشرة أهداف نظيفة، في مباراة ظهر بها الهلال بشكل طيب للغاية، وجاءت الوديات الحالية لنادي الهلال السعودي، ضمن استعدادات الزعيم لمواجهة الأهلي السعودي في أول مباراة رسمية على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 6 أغسطس.

كما أجرى المدرب رازفان لوشيسكو، المدير الفني الجديد لنادي الهلال السعودي، عدد من التدريبات التكتيكة لكافة العناصر عقب عودته، حيث عقد اجتماع مع اللاعبين من أجل الكشف عن التعليمات والضوابط الهامة التي يجب على كافة اللاعبين الالتزام بها بداخل المعسكر.

وواصل الزعيم تدريباته المسائية في معسكره المقام على ملعب دولوميتين في مدينة لينز النمساوية، وأجرى المدرب محاضرة قصيرة لكافة اللاعبين.