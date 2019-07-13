رسميا.. الهلال يعلن تعاقده مع المدافع الكوي الجنوبي جانغ هيون

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أعلن نادي الهلال السعودي، رسميًا، تعاقده مع مدافع المنتخب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، لتمثيل الفريق الأزرق في الموسم الجديد.

وقال الهلال في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ”وقعت إدارة النادي برئاسة سعد بن نافل، عقدًا مع اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، ويمتد عقد المحترف الكوري لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل (2019/2020)، مع أفضلية التجديد لموسم رابع.

وأشار النادي الأزرق إلى أن المدافع الكوري الجنوبي التحق بمعسكر الهلال المقام حاليًا في مدينة لينز النمساوية.

وأضاف النادي السعودي أن جانغ هيون سو التحق بمعسكر الهلال المقام حاليًا في مدينة لينز النمساوية.

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وذكر حساب الهلال في "تويتر"، أن جانغ هيون سو، البالغ من العمر 27 عامًا، لعب لأندية طوكيو الياباني على فترتين، وغوانزو الصيني، وحصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في الألعاب الآسيوية 2014.

وأشار إلى أن جانغ هيون سو لعب 4 مباريات مع المنتخب الكوري الجنوبي الأولمبي، و5 مع منتخب تحت 23 عامًا، و21 مباراة مع منتخب تحت 20 عامًا.

ولعب المدافع جانغ هيون سو 58 مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية الأول، سجل فيها 3 أهداف.

جدير بالذكر أن اللاعب تم استبعاده بشكل نهائي من منتخب بلاده في نوفمبر عام 2018، بسبب قيامه بتزوير مستندات الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث تلزم القوانين الكورية الرجال ما بين 18 و28 عاما، بأداء 21 شهرا من الخدمة العسكرية.

