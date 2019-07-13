مصر تحصد الذهبية الثانية ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين ببولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو_(أ ش أ):

حصد الزوجي المصري أحمد الجندي وسلمى أيمن ميدالية ذهبية ببطولة العالم للناشئين "تحت 21 عاما" ‏المقامة حاليا بمدينة جونكوف البولندية.‏

وحصل الثنائي المصري على المركز الأول برصيد 1433 نقطة، فيما حصل على المركز الثاني زوجي المنتخب الروسي برصيد 1421 نقطة، وحل ثالثا زوجي المنتخب البريطاني برصيد 1403 نقاط.

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وتعد هذه الميدالية الذهبية الثانية للمنتخب الوطني؛ ليكون رصيد مصر بالبطولة 4 ميداليات متنوعة (ذهبيتان وفضيتان)، حيث فاز الفريق "مهند طارق وشريف ياسر" بذهبية تتابع الفرق وفاز الفريق "سلمى أيمن وأميرة قنديل ونورين بولس" بالميدالية الفضية لفرق الناشئات، كما حصد أحمد الجندي فضية منافسات الفردي.

يذكر أن بعثة المنتخب الوطني المشاركة بالبطولة تتكون من اللاعبين: أحمد الجندي "حامل لقب عام 2018"، شريف ياسر، مهند طارق، علي ‏الدين سويلم، واللاعبات هايدي عادل، سلمى أيمن، مريم عامر، أميرة ‏قنديل، نورين بولس، ويرافقهم رؤوف حسام المدير الفني للناشئات، ‏عمرو سيد المدير الفني للناشئين، محمد غيث مدرباً للسلاح، خالد السنباطي ‏مدرباً للفروسية، محمد نجاح للياقة البدنية، هند عيسى أخصائي تأهيل نفسي ‏وحركي، عصام زايد مدرباً للرماية.‏

تجدر الإشارة إلى أن منافسات البطولة اختتمت اليوم بمسابقات الزوجي المختلط، ومن المقرر أن تعود البعثة المصرية إلى أرض الوطن غدا الأحد.