تقارير: طارق حامد إلى اتحاد جدة معارًا مقابل 70 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"طارق حامد اتحاديًا بـ4 ملايين دولار"، هكذا أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية اقتراب نادي اتحاد جدة من التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك على سبيل الإعارة بالموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن إدارة نادي الزمالك وافقت على إعارة طارق حامد إلى الاتحاد لمدة موسم واحد، بعد رفع النادي السعودي عرضه إلى أربعة ملايين دولار (حوالي 70 مليون جنيه مصري).

وكان طارق حامد تلقى عرضًا من نادي اتحاد جدة السعودي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

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وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، رفض النادي التفريط في خدمات أي لاعب من القوام الأساسي، مؤكدًا أن الصفقة الأهم هي الحفاظ على اللاعبين الدوليين.

وشارك صاحب الـ30 عامًا في 27 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف وصناعة مثله.

ويستعد الزمالك حاليا لاستئناف الدوري بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم الجمعة المقبل، حيث سيواجه الجونة والإسماعيلي والأهلي.

الجدير بالذكر أن طارق حامد شارك مع منتخب مصر خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا بعد الخسارة (1-0) الأسبوع الماضي.