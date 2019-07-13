مدرب الجزائر يعاين أرضية ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على معاينة أرضية ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة نيجيريا في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره النيجيري في التاسعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي بحثا عن بلوغ المباراة النهائية.

وقام بلماضي بمعاينة أرضية استاد القاهرة خاصة وأنها أول مباراة سيخوضها الفريق الجزائري على الملعب التاريخي في الكان، وشاهد كذلك غرف الملابس وأبدى إعجابه الشديد بها.

وكان منتخب الجزائر قد تأهل إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ونيجيريا بعد الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 2/1 في ربع النهائي.