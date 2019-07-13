منتخب كوت ديفوار يغادر مصر بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب ساحل العاج لكرة القدم، عائدين الي بلادهم بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الجزائر ، والذي تأهل إلى نصف نهائى امم أفريقيا، بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بنتيجة 1 – 1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "السويس الجديد".

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة سفيان فيغولي فيما أدرك اللاعب جوناتان كودجيا التعادل لكوت ديفوار في 62، وابتسمت ركلات الترجيح للجزائر مع تسجيل رامي بن سبعيني واسلام سليماني وأندي ديلور وآدم أوناس في حين أهدر يوسف بلايلي الركلة الخامسة، بينما سجّل لكوت ديفوار كل من فرانك كيسيي وماكسويل كورنيه وماكس ألان غراديل عكس بوني وسيري دي اللذان فشلا في التسجيل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر، غدا الأحد، مع نظيره النيجيري في نضف نهائي كأس الأمم الأفريقية.