سألنا الجماهير عن تدريب البدري للمنتخب فكانت النتيجة: "81% لا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طرح "مصراوى " أمس على متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "سؤالا حول خليفة أجيرى يتضمن ترشيحاً، لاسم حسام البدري لاختياره مديرا فنيا للمنتخب المصرى بعد الإقصاء من دور ال 16 من بطولة أمم افريقيا مصر 2019.

ويأتى السؤال ضمن أسئلة ست ستتناول أهم المرشحين وردود أفعال الناس على ترشيحهم وقبولهم أو رفضهم لهذا الترشيح فى إطار اهتمام الرأى العام بخليفة المدير الفنى المكسيكى الذى أخفق فى أول اختبار فى أهم بطولة قارية والمقامة على أرض مصر.

الخليج 365 كان قد طرح استفتاء حول ترشيح اسم حسام حسن والفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب وقوبلا بالرفض فيما وافق الزوار على حسن شحاتة بنسبة 53.4% ومانويل جوزيه بنسبة 55.4% :

ورفض معظم المتفاعلين مع السؤال على صفحة "الخليج 365" على فيس بوك على تولي حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري، المدير الفني السابق للفراعنة، الذي أقاله هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، ليحصل مدرب الأهلي عل أكثر نسبة للرفض.

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فقد رفض 1886 زائرا تولي البدري مسئولية تدريب المنتخب بنسبة 80.7% من إجمالي 2236 تعليقا تفاعلوا مع السؤال المطروح. ووافق نحو 303 زائرا بنسبة 13% من إجمالي التعليقات، ولم تشارك نسبة 6.3% في الإجابة. حيث اكتفوا بالتعليق فقط.

ورأى الرافضون إن البدري لا يصلح للتعامل مع النجوم وتطوير اللاعبين والاختيار الجيد فيما رأى الموافقون أنه الأصلح من بيت الأسماء المطروحة.

وتستكمل بوابة مصراوى اسئلتها على حسابها على فيس بوك اليوم ، السبت، بطرح أخر اسم مرشح لخلافة أجيري.