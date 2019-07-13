تخصيص 6 طائرات عسكرية لنقل جماهير الجزائر إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن الجيش الجزائري، مساء اليوم السبت، تخصيص ٦ طائرات عسكرية لنقل ٦٠٠ مشجع إلى القاهرة لحضور مباراة الغد بين الخضر ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.
وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية خلال بيان رسمي نشرته اليوم السبت، أن قيادة الجيش الوطني الشعبي قررت ارسال الطائرات لدعم الفريق في مباراته الهامة أمام النسور الخضر، ونقل 600 مشجع على 6 طائرات عسكرية إلى القاهرة.
وفي سياق متصل وبالتزامن من تخصيص 6 طائرات عكسرية، أعلن رئيس الوزراء الجزائرى أمس أن الحكومة خصصت 10 طائرات مدنية "شارتر" لنقل الجماهير الى القاهرة، ليصل الاجمالي إلى ١٦ طائرة قبل مباراة نصف النهائي.
وأشار التلفزيون الرسمي للجزائر إلى أن رحلات الجماهير على الطائرات المدنية ستنطلق من 4 مطارات هي الجزائر العاصمة، ووهران وقسنطينة وورقلة.
وكان منتخب الجزائر قد تأهل إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ونيجيريا بعد الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 2/1 في ربع النهائي.
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