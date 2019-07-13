مصدر في الزمالك لمصراوي: كاسونجو يطالب بحسم موقفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، بمطالبة الكونغولي كاسونجو مهاجم فريق الزمالك، إدارة القلعة البيضاء لحسم موقفه بشأن عودته لصفوف الفريق فى الموسم الجديد أو الرحيل لفريق اخر.

وكانت إعارة كاسونجو قد انتهت مع فريق لوحدة السعودي، وحتى الآن لم يحسم الزمالك موقفه من الابقاء على اللاعب أو السماح له بالرحيل.

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وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كاسونجو يفضل العودة للزمالك وفي حالة عدم رغبة الزمالك في عودته سينتقل اللاعب أحد الدوريات الخارجية في حالة وصول عرض قوي.

ومن جانبه يفضل خالد جلال المدير الفني للفريق عودة كاسونجو للزمالك في الفترة المقبلة، لكن الإدارة تطالب بتسويقه والتعاقد مع بديل مميز.

ويتواجد كاسونجو خلال هذه الفترة في بلاده لقضاء فترة الإجازة، في ظل عدم مشاركته مع الزمالك خلال الفترة المقبلة لحين نهاية منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الحالية عقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجاري.