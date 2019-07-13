كرة سلة.. مصر وتونس في مجموعة واحدة ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد علام

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا ( الأفرو كان ) لكرة السلة للمنتخبات التي أقيمت في كاب فيردي اليوم عن وقوع مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات تونس وغينيا.

ستقام بطولة الأفرو كان إحدى بطولات الإتحاد الإفريقي لكرة السلة في باماكو بمالي خلال الفترة من 19 حتى 27 يوليو الجاري.

وجاءت الدولة المنظمة مالي في المجموعة الأولى مع كوت ديفوار والجزائر، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا والكونغو الديمقراطية وكينيا

وضمت المجموعة الثالثة أنجولا والمغرب وتشاد.

وجاء نظام البطولة كالتالي:

حيث يخوض كل فريق مواجهتين خلال الدور الأول بالمجموعات.

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يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الأربعة إلى دور الثمانية.

بينما سيلتقي أصحاب المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربعة، لتحديد الأربع فرق المتأهلة إلى دور الثمانية لكي يلحقوا بمتصدري المجموعات.

حيث يلتقي ثاني المجموعة الأولى مع ثالث الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى.

ويواجه ثاني المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة الرابعة، بينما يلتقي ثاني الرابعة مع ثالث المجموعة الثالثة.

وستختتم منافسات البطولة بمباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية لمنافسات البطولة القارية.

وقد تأهلت مصر إلى منافسات هذه البطولة بعد إحتلالها المركز الثاني في تصفيات المنطقة الخامسة خلف كينيا متصدر التصفيات.