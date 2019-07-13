بالفيديو.. رئيس الزمالك يهاجم محمود الخطيب: «أشرب علي جبر»

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أثناء تقديمه صفقات فريق كرة اليد الجديدة، حيث نجحت القلعة البيضاء في التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم فريق كرة اليد وهم مصطفى خليل وأحمد حسام لاعبا الأهلي السابقين، ومحمد عبدالرحمن لاعب الأهلي وسموحة السابق وأحمد مؤمن لاعب الجزيرة السابق. وأعلن رئيس الزمالك أيضا تجديد تعاقد فريق كرة اليد مع أحمد الأحمر لمدة موسمين، وقدم له الشكر بسبب رفضه العروض المغرية المقدمة له وتفضيله للبقاء في صفوف النادي الذي تربى فيه.

ونشر الموقع الرسمي للزمالك فيديو لتقديم رئيس النادي للصفقات الجديدة، وقال رئيس الزمالك: “لفت نظري أن هناك ثلاثة لاعبين سبق لهم اللعب للنادي الأهلي، لو الخطيب كان جامد كنت جيبته، لكن للأسف مطلعتش جامد”.

وتابع “في الأهلي يتحدثون عن صفقة مدوية تخص التعاقد مع علي جبر، أين هي المفاجأة، لقد سبق وقمنا ببيع جبر بـ45 مليون جنيه بعدما تعاقدنا معه بـ3 مليون فقط، كسبنا 43 مليون جنيه”.

وواصل “اشرب علي جبر، لم تحصل عليه من الزمالك، علي جبر لاعب محترم ومؤدب وجميل، لكن تعاقدتم معه من بيراميدز، والجميع يعلم أن ممدوح عيد هو وكيل اللاعبين جميعهم، لو عاوز علي جبر كنت جيبته وجيبت جبر نفسه”.

وأتم: “نتمنى التوفيق لهؤلاء اللاعبين الجدد معنا بالموسم القادم، وكنا نأمل في التعاقد أيضاً مع محمد ممدوح هاشم، ولكن نتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية”.