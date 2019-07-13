ساندرا سمير تتأهل إلى نهائي بطولة إسبانيا للتنس

تأهلت البطلة المصرية ساندرا سمير إلى نهائي بطولة جيتكسو ( W25 Getxo ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس ITF ) التي تقام في أسبانيا على الأراضي الرملية. التي تقام في أسبانيا على الأراضي الرملية. وتأهلت ساندرا الى نهائي البطولة بعد فوزها على المكسيكة أنا صوفيا سانشيز و ذلك بمجموعتين للاشئ كانت تفاصيلها 7-6 / 6-3 في مباراة شهدت تنافسا قويا، لتقابل اليونانية ديسبينا باباميتشيل التي فازت على الاسبانية إيرينا بوريللو إيسكوريهويلا بمجموعتين لواحدة.

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