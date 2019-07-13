صور.. سيمونا هاليب تحقق لقب ويمبلدون لأول مرة وتحرم سيرينا ويليامز من رقم تاريخي

حققت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة السابعة على العالم لقب بطولة ومبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في التنس الأرضي، لأول مرة في تاريخها.

وحصدت هاليب اللقب بعد فوزها على الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الحادية عشرة،

في المباراة النهائية والتي جمعتهما اليوم بنتيجة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة، لتحرم هاليب سيرنا ويليمز من معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولاتالكبرى.

ويعد لقب بطولة ويمبلدون هو اللقب الكبير الثاني لهاليب في خامس مباراة نهائية في بطولات الجراند سلام في مسيرتها الاحترافية بعد رولان جاروس العام الماضي، لتصبح أول رومانية تحرز لقب البطولة الإنكليزية، فيما فشلت سيرينا للمرة الثالثة في إحراز لقبها الرابع والعشرين الكبير.

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