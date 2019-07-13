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بالصور.. أشرف صبحي يحضر تكريم الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية للنقاد الأفارقة والعرب

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجياني مارلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين بتكريم الصحفيين المصريين والأفارقة والذين قاموا بتغطية بطولة الأمم الأفريقية أكثر من ١٠ مرات تقديرا لمجهوداتهم.

أعرب صبحي عن سعادته بتواجد كل هؤلاء الصحفيين الكبار ، مؤكدا أنهم قاموا بدور كبير وهام في نقل الأحداث علي مدار السنوات الماضية موضحا أنهم كانوا بمثابة العين المتابعة والناقلة لما يحدث في البطولة الأفريقية للعالم كله.

أضاف صبحي أنه يشعر بالفخر لتنظيم مصر

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بطولة الأمم الإفريقية٢٠١٩ علي أرضها والتي استطاعت ان تستعد لها في ٤ أشهر فقط لتثبت مصر لجميع دول العالم أن الدول الافريقية قوية وقادرة علي اجتياز الصعاب وعلى استضافة البطولات العالمية والدولية، حيث تعتبر بطولة الأمم الأفريقية ثالث أهم بطولة في العالم بعد كأس العالم وبطولة ، وجاءت تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي حيث ظهر جليا التفاف الدول الافريقية بجانب مصر، إضافة إلى
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تواجد رؤساء جمهوريات ووزراء يدعمون منتخبات بلادهم في البطولة، متمنيا التوفيق للجميع والعمل بشكل جماعى من أجل نجاح البطولة وإظهارها بالمظهر اللائق دوليا.

توجه جياني مارلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالشكر للدكتور أشرف صبحي على تواجده بالاحتفالية مضيفا أن الوزير يولي اهتماما كبيرا بمثل هذه الاحتفالات التي تعكس رؤية إيجابية للأمور.

أعرب حسن خلف الله عن سعادته باستضافة الاحتفالية مؤكدا علي أن هذه الاحتفالية يستحقها السادة الزملاء الأفاضل الذين أعطوا الصحافة الرياضية سنوات من الجهد والعمل الحقيقى الجاد لأكثر من ٢٠ عاما كانت لهم خلالها بصمة مميزة، لذلك جاء اليوم لنقول لهم شكرا على هذا العطاء.

وفي الختام تم تسليم الشهادات للسادة الصحفيين.

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