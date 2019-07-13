قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجياني مارلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين بتكريم الصحفيين المصريين والأفارقة والذين قاموا بتغطية بطولة الأمم الأفريقية أكثر من ١٠ مرات تقديرا لمجهوداتهم.
أعرب صبحي عن سعادته بتواجد كل هؤلاء الصحفيين الكبار ، مؤكدا أنهم قاموا بدور كبير وهام في نقل الأحداث علي مدار السنوات الماضية موضحا أنهم كانوا بمثابة العين المتابعة والناقلة لما يحدث في البطولة الأفريقية للعالم كله.
أضاف صبحي أنه يشعر بالفخر لتنظيم مصر
توجه جياني مارلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالشكر للدكتور أشرف صبحي على تواجده بالاحتفالية مضيفا أن الوزير يولي اهتماما كبيرا بمثل هذه الاحتفالات التي تعكس رؤية إيجابية للأمور.
أعرب حسن خلف الله عن سعادته باستضافة الاحتفالية مؤكدا علي أن هذه الاحتفالية يستحقها السادة الزملاء الأفاضل الذين أعطوا الصحافة الرياضية سنوات من الجهد والعمل الحقيقى الجاد لأكثر من ٢٠ عاما كانت لهم خلالها بصمة مميزة، لذلك جاء اليوم لنقول لهم شكرا على هذا العطاء.
وفي الختام تم تسليم الشهادات للسادة الصحفيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أشرف صبحي يحضر تكريم الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية للنقاد الأفارقة والعرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.